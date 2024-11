Législatives anticipées/ Campagne électorale: A Podor, Abdoulaye Daouda Diallo promet une victoire éclatante à la coalition Takku wallu Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2024 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: La coalition Takku wallu Sénégal compte surfer sur la même dynamique de victoire de l’ancien parti au pouvoir l’Alliance pour la République (APR) dans cette partie nord du pays depuis 2012 pour gagner les élections législatives du 17 novembre prochain, a soutenu, samedi, sa tête de liste départementale, Abdoulaye Daouda Diallo. “Depuis le deuxième […] XALIMANEWS: La coalition Takku wallu Sénégal compte surfer sur la même dynamique de victoire de l’ancien parti au pouvoir l’Alliance pour la République (APR) dans cette partie nord du pays depuis 2012 pour gagner les élections législatives du 17 novembre prochain, a soutenu, samedi, sa tête de liste départementale, Abdoulaye Daouda Diallo. “Depuis le deuxième tour de la présidentielle de 2012, Macky Sall a remporté, avec sa coalition toutes les élections avec des scores énormes. Nous allons continuer sur cette dynamique pour gagner les prochaines législatives”, a notamment dit Abdoulaye Daouda Diallo. Il s’exprimait lors d’une caravane dans les rues de Podor, en compagnie de l’ancienne maire de la ville, Aïssata Tall Sall. Cette dernière investie sur la liste nationale, a promis “une victoire éclatante à la coalition Takku wallu Sénégal”. Selon elle, en obtenant la majorité ils vont “remettre le pays sur les trajectoires de l’émergence”. “Un pays se gère par la confiance et la connaissance. Il faut avoir la confiance de ses concitoyens qui votent pour vous, mais aussi celle des partenaires bilatéraux et multilatéraux ”, a pour sa part déclaré Macky Sall, tête de liste nationale de cette coalition en faisant un appel téléphonique à ses militants. “La connaissance et l’expérience sont des atouts essentiels pour diriger un pays afin de ne pas faire du pilotage à vue et conduire le pays à la dérive”, a poursuivi l’ancien président de la République.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/legislatives-anticipees-c...

