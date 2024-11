Législatives anticipées/ Campagne électorale: Amadou Ba à Kedougou “notre coalition incarne aujourd’hui un véritable espoir pour l’avenir….” Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2024 à 01:21 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: "En ce sixième jour de campagne, la coalition Jàmm Ak Njariñ a été honorée par l'accueil exceptionnel des populations de Kédougou, qui témoignent de leur espoir pour un Sénégal uni et solidaire. J'exprime ma profonde gratitude pour cette mobilisation exemplaire", a déclaré la tête de liste de la Coalition Jamm ak Njariñ Amadou a tenu à rendre un hommage appuyé à feu Amath Dansokho qui selon lui est une "figure emblématique de Kédougou et fondateur du PIT, allié fidèle de notre coalition", avant de tendre la main à son ancien camarade de parti: " c'est moment solennel est également l'occasion pour moi d'inviter mon frère Ousmane Sylla à rejoindre nos rangs, car notre coalition incarne aujourd'hui un véritable espoir pour l'avenir" Pour l' ex Premier ministre "Kédougou, bien que confronté à de nombreux défis, regorge d'un potentiel immense. En 2017, j'avais initié une enquête de l'ANSD sur l'orpaillage artisanal, et j'encourage aujourd'hui le gouvernement à consulter ce rapport pour répondre aux attentes locales" Et de poursuivre: "cette mobilisation historique laisse entrevoir un avenir de changement. Au soir du 17 novembre, Kédougou rejoindra la coalition Jàmm Ak Njariñ pour bâtir un Sénégal fort et prospère"



