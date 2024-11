Législatives anticipées/ Campagne électorale: Le coalition Samm Sa Kaddu dans les rues de Kolda et Velingara, la mobilisation en images Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2024 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: Après Tambacounda, la Coalition Samm Sa Kaddu dirigée par Barthélemy Dias en compagnie de ses colistiers Anta Babacar Ngom, Pape Djibril Fall, Thierno Bocoum a sillonné les rues de Velingara et Kolda à la rencontre des électeurs pour son deuxième jour de campagne au niveau national.

« Aujourd’hui, la caravane de la coalition SAMM Sa Kàddu a vibré au rythme des grandes artères de Vélingara et a parcouru chaque quartier de Kolda ! De Gadapara à Bantaguél, en passant par Tripano, le Centre-ville et Ndiobéne, nous avons rencontré des citoyennes et citoyens engagés, porteurs d’espoir et de détermination pour un avenir meilleur », a déclaré le maire de la ville de Dakar.

Les populations de Kolda qui ont accueil les leader de Samm Sa Kaddu en grande pompe, les ont fait découvert le célèbre arbre dit Moussa Molo Baldé “Ce périple s’est conclu sous l’arbre symbolique de Moussa Molo Baldé, un lieu de rassemblement et de mémoire, où nous avons échangé et partagé nos ambitions communes pour Kolda et tout le Sénégal », a rappelé Barthélemy Dias. Bougane Gueye, sorti de prison avant hier et membre de ladite coalition était l’absent le plus présent. Selon les informations de xalima, il a quitté hier nuit Tamba pour rejoindre Dakar.





