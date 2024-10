Législatives anticipées : L’APR dénonce une tentative de déstabilisation et appelle à l’unité pour une large victoire À quelques semaines des élections législatives prévues le 17 novembre 2024, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) a publié un message appelant ses militants à rester mobilisés et à résister aux pressions politiques.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 10:15 | | 1 commentaire(s)|

Le communiqué, rendu public avant-hier, met en garde contre ce qu’il qualifie de « campagne de débauchage » orchestrée par le parti au pouvoir, le Pastef, en vue de saper les bases de l’opposition.



Une « panique généralisée » au Pastef



Dans son communiqué, l’APR accuse le Pastef d’être en proie à une « panique générale » face à une défaite électorale qu’il considère imminente. Selon le SEN, le parti présidentiel aurait recours à des manœuvres douteuses, incluant des arrestations ciblées de leaders de l’opposition et une campagne active de ralliement de cadres et élus de l'APR.



« Ces tentatives de débauchage sont menées par la direction du parti sans consultation des bases, profondément opposées à cette pratique », souligne le communiqué, insistant sur la déception des militants du Pastef, qui s’attendaient à une rupture avec ce genre de méthodes.



Crise interne au Pastef et fragilisation de l’autorité présidentielle



Le message du SEN de l'APR affirme également que le Pastef est en pleine crise, avec une multiplication de contestations internes, de dissensions et de démissions en cascade. Cette situation, selon l’APR, affaiblirait l’autorité du Président de la République, dont les décisions seraient ouvertement remises en cause par ses propres partisans.



Appel à la résistance et mobilisation pour la République



Dans un appel solennel, l’APR invite ses militants à « résister au nom des convictions communes » face à cette « transhumance éhontée » et à défendre la démocratie et la République. Le SEN exprime sa fierté à l’égard de ceux qui refusent de rejoindre le Pastef, soulignant que ces actes de fidélité incarnent « l’honneur » et l’engagement pour faire triompher la coalition Takku Wallu Sénégal. « Les transhumants, mus par des intérêts individuels, n’ont jamais à cœur la défense des communautés », martèle le communiqué.



Un appel aux jeunes et aux femmes pour remporter le 17 novembre



S’adressant particulièrement aux jeunes et aux femmes du parti, le SEN les exhorte à ne pas se laisser déstabiliser. « Vous êtes les fers de lance de tous nos combats et de nos victoires. La bataille du 17 novembre 2024 est cruciale pour l’avenir de notre pays. Nous devons la remporter au nom du Sénégal et de l’intérêt supérieur de la Nation », insiste le communiqué.



Consolidation des alliances pour « sauver le Sénégal »



Enfin, l’APR appelle à renforcer l’unité avec ses partenaires de la coalition Takku Wallu Sénégal et les autres coalitions de l’opposition, estimant que l’actuelle gouvernance « préoccupante et régressive » doit être contrée. « Ensemble, nous devons protéger les normes de la République et remettre le Sénégal sur la bonne voie », conclut le communiqué, invitant à une mobilisation totale jusqu’au soir du 17 novembre 2024.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook