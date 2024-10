Législatives anticipées : Potentielle arrestation à son arrivée à Dakar, Macky Sall laisse Wallu et Takku se débrouiller Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj Si bon nombre de ses partisans espéraient voir l’ancien président Macky SALL rentrer au bercail pour battre campagne lors des prochaines législatives, ces derniers devront encore patienter. En effet, selon Jeune Afrique, Macky SALL ne compte pas revenir au Sénégal par peur d’être l’une des victimes de la reddition des comptes lancée par le nouveau pouvoir. Macky SALL, tête de liste de la coalition Takku Wallu pour les élections législatives du 17 novembre prochain, compte battre campagne au Maroc. Selon Jeune Afrique, l’ancien président de la République ne reviendra pas au pays et donnera des consignes à ses hommes à distance. Selon les informations du journal panafricain confirmées par plusieurs proches de Macky SALL, la tête de liste de Takku Wallu craint que les nouvelles autorités, en l’occurrence son successeur Bassirou Diomaye FAYE et le Premier ministre Ousmane SONKO, profitent de son retour au pays pour lancer une procédure judiciaire contre lui et le faire arrêter une fois sur le territoire national. Des craintes consolidées par les récentes déclarations du gouvernement, accusant le régime de Macky SALL d’avoir falsifié des chiffres pour dissimuler une partie de la dette publique.



