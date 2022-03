Législatives de juillet 2022 : Pastef dénonce un sabotage en défaveur de la Diaspora

Dans un communiqué de presse, le parti Pasteef dénonce un « vrai sabotage » des opérations, pour empêcher les compatriotes de la Diaspora de s’inscrire sur les listes électorales pour les Législatives de juillet 2022.



Pour le respect de la Constitution et des droits constitutionnel des Sénégalais, le parti Pastef invite les services du Ministère des Affaires étrangères et ceux du Ministère de l’Intérieur, de « prendre dans les meilleurs délais, les dispositions additionnelles nécessaires pour une amélioration des inscriptions des Sénégalais de la Diaspora ».



Par décret n°2022-240 du 14 février 2022, Macky Sall donne aux Sénégalais, moins de trente jours pour procéder au changement de leur lieu de vote ou s’inscrire sur les listes en vue des Législatives de juillet 2022. « Si la révision semble se dérouler sans grandes difficultés au Sénégal, dans la Diaspora, on assiste à un vrai sabotage des opérations pour empêcher une grande masse de compatriotes de s’inscrire ou de modifier leur inscription », lit-on dans le communiqué parcouru par "Rewmi".