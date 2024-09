Législatives du 17 novembre prochain : Fatoumata Niang, Présidente de UDES/Renouveau rejoint la coalition « And Bessal Sénégal »

« En ma qualité de Présidente de l'Union pour le Développement Économique et Social (UDES)/Renouveau, j’annonce aujourd'hui ma décision de rejoindre la coalition And Bessal Sénégal (ABS) de Monsieur Abdoulaye SYLLA. Cette décision s’inscrit dans le cadre d'une réflexion approfondie sur l’avenir de notre mouvement et sur les enjeux cruciaux qui se présentent à nous.



Le choix d'intégrer ABS marque une étape décisive dans l'évolution politique de l'UDES/Renouveau. Cette nouvelle alliance stratégique reflète notre volonté de contribuer de manière significative à l'avenir politique du Sénégal à travers des objectifs clairement définis qui s’articulent autour de trois points centraux :



Les élections législatives de 2024:



Notre engagement prioritaire est de nous préparer avec détermination à ces échéances cruciales afin de représenter dignement les aspirations des citoyens sénégalais et de porter leur voix au sein des instances législatives.



Le renforcement de la coopération politique:



En rejoignant ABS, nous visons à renforcer la collaboration entre les différentes forces politiques progressistes, dans un esprit d’unité et de coopération. Ensemble, nous voulons bâtir une coalition capable de relever les défis actuels et futurs du pays.



La promotion d’une nouvelle vision politique:



Il est temps de proposer des idées novatrices et une vision audacieuse pour le développement du Sénégal. Cette vision sera fondée sur l'inclusion, la justice sociale, et l'innovation politique, afin de répondre aux attentes croissantes de nos concitoyens.



Avec cette nouvelle alliance, UDES/Renouveau est résolument tourné vers l'avenir, prêt à jouer un rôle clé dans la construction d'un Sénégal prospère et équitable."



Fatoumata NIANG,

Présidente Union pour le Développement du Senegal /Renouveau

UDESR





