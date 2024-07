Législatives en France : Le Rassemblement national triomphe au premier tour Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Le parti d’extrême droite Rassemblement national (RN) et ses alliés arrivent en tête du premier tour des élections législatives anticipées en France, avec plus de 34 % des voix. En conséquence, ils pourraient obtenir une large majorité relative à l’Assemblée nationale, voire une majorité absolue. D’après trois projections en sièges, les premières estimations montrent que l’extrême droite devance à ce stade l’alliance de gauche du Nouveau Front populaire (28,5 % à 29,1 %), et encore plus le camp d’Emmanuel Macron (20,5 % à 21,5 %).



