Législatives en vue à Podor : Moussa Sow Walaldé et Abdoulaye Daouda Diallo ensemble pour une éclatante victoire de BBY Invité par Moussa Sow, maire de Walaldé, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a procédé, ce samedi, à la pose de la première pierre de la radio municipale de Walaldé. S’adressant justement à ses nombreux militants et sympathisants, Moussa Sow les a invités à s’unir derrière le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yaakar à Podor pour une large victoire de la coalition présidentielle lors des prochaines élections législatives.

A cette occasion, les jeunes, hommes et femmes sont sortis massivement pour renouveler leur confiance au coordonnateur national du Puma.



« Je félicite et je remercie mon jeune frère, Abdoulaye Daouda Diallo qui m’a fait l’honneur de venir ici à Walaldé pour procéder à la pose de la première pierre de notre radio. Je saisis l’occasion pour lui renouveler ma volonté de travailler avec lui partout dans le département pour une large victoire de notre coalition », a indiqué Moussa Sow lors d’un grand meeting organisé à Walaldé.



Il a également profité de l’occasion pour lancer un appel à tout le département. « C’est uni que nous vaincrons », a dit le maire de Walaldé lors d’un grand meeting organisé après la pose de la première première de la radio municipale. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs autorités de la zone.



En cette période de pré campagne pour les élections législatives, les deux hommes vont descendre sur le terrain pour vulgariser les réalisations du chef de l’Etat. À Walaldé, Abdoulaye Daouda Diallo, s’est entretenu avec les populations pour s’enquérir davantage de leurs préoccupations afin d’y apporter des solutions.



Il est revenu sur son engagement indéfectible au respect des instructions du Président Macky Sall de donner corps et forme à sa vision.



Il a déclaré « en perspective des prochaines législatives, j’affiche mon engagement à rééditer les victoires précédentes dans le département. En conséquence, je lance un appel d’unité, de paix et de cohésion dans les rangs de la grande coalition BBY. Cette unité est le seul gage de remporter l'écrasante majorité des sièges en jeu dans le département et partout dans le pays ».



















