Législatives et Référendum en Guinée: L’Oif, l’Ua et la Cedeao rappellent leurs observateurs

Rédigé par La rédaction de leral.net le 29 Février 2020 à 06:56

Selon les informations exclusives de "Libération" online l’Organisation internationale de la francophonie (Oif), l’Union africaine (Ua) et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), ont tous rappelé leurs observateurs qui devaient superviser les élections législatives et le référendum prévus en Guinée, ce dimanche. Tout indique que ce pays risque de basculer vers le chaos à cause de l’entêtement d’Alpha Condé, le Président qui a récemment promis à son peuple de «construire des arbres ».

Lemondeadakar.com