Législatives : les Asp vont voter contre le pouvoir

C’est un euphémisme de dire que les Agents de sécurité et de proximité (ASP) ne sont pas contents de leur sort. En effet, ils attendent toujours que l’Etat règle définitivement leur situation, surtout financière et les intègre dans la Fonction publique. Ils sont scotchés à un salaire de misère de 50.000 FCfa. Une situation précaire qui les avait poussés à faire la grève et une marché réprimée en février dernier, rapporte "Le Témoin".



Environ 88 ASP avaient alors radiés à la suite de cela par leur Directeur général, Birame Faye. La plupart seront réintégrés suite à des médiations religieuses et de l’ONG Jamra. Alors conscients de leur poids, les ASP, estimés à près de 10.000 agents, ont décidé d’user de l’arme du vote pour afficher leur rejet du pouvoir. Dans un communiqué de presse, ils ont tenu à informer l’opinion nationale et internationale, qu’ils voteront contre le pouvoir lors du scrutin législatif du 31 juillet, eux, leurs familles et leurs proches, pour montrer au peuple sénégalais, le sort que l’Etat leur a fait subir pendant 9 longues années, sans avancement, avec mille et une promesses non tenues.



Ils exigent la réintégration sans délai de tous leurs collègues radiés, la réalisation effective du corps spécial tant attendu par les Asp du Sénégal. Autres demandes : plus de considération pour leurs défunts, une prime d’accompagnement pour leurs familles respectives.