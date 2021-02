Léona Niassène : La cité religieuse décide du non report de la ziarra annuelle prévue le 13 mars prochain (Communiqué). Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

À la suite d'une concertation avec les membres du comité d'organisation et les autorités religieuses de cette cité, le Khalife général de Léona Niassène a annoncé la tenue de la ziarra annuelle qui aura lieu cette année le 13 mars prochain.



Lu à Dakaractu, le communiqué fait part de la volonté du guide religieux d’organiser des prières pour l'éradication de la maladie dans notre pays et partout dans le monde.



À travers cette note, le Khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Oumaïma Niass, a aussi convié l'ensemble des chefs religieux à cet événement religieux.



Le guide religieux a aussi annoncé dans les prochains jours la tenue d'un point de presse pour communiquer davantage sur cette décision...

