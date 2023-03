Leral Askan Wi à Ouakam: L’Association « Deff Té Yallah Takh », oeuvrant dans l’assistance sociale déplore le manque de réactivité des bonnes volontés

Leral Askan Wi, une émission de Leral TV s’est rendue à Ouakam à la rencontre de l’Association « Deff Té Yallah Takh ». Ladite association, créée en 2018 et constituée de jeunes oeuvre pour l’accompagnement des malades, des enfants démunis et autres nécessiteux de soutiens. L’association a beaucoup plus travailler avec les hôpitaux. Elle offre des cadeaux, des Ndogou et des médicaments aux personnes internées dans les hôpitaux. Ces jeunes déterminés à accompagner socialement demandent l’appui de bonnes volontés afin d’intensifier leurs activités. N’empêche, les membres de l’association déplorent le manque de réactivité des entreprises, les institutions ou personnalités sollicitées.