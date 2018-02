Leral Sport avec Baba Tandian : « Pour une histoire de perdiems de voyage, mes ennemis m’ont éjecté du basket sénégalais et ils le regrettent aujourd’hui» Baba Tandian, l’ancien président de la fédération sénégalaise de basketball est l’invité de ce numéro de leral Sports. Celui qui a porté, comme professionnel en France, les couleurs de Rodez et de Saint Etienne, est revenu sur son bilan à la tête de la fédération sénégalaise de basket. L’imprimeur est aussi revenu sur le scandale jamais connu dans l'histoire du basket sénégalais avec la fraude sur l'âge des sélections U18 féminines et masculines en 2012...Baba Tandian a déchargé tout le chargeur de sa « Kalachnikov » sur ses détracteurs qui selon lui, ont ourdi un complot malsain contre lui Entretien…

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Février 2018 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook