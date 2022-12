Leral avait vu juste: Ousmane Sonko a parlé de complot et n'a répondu à aucune question Lerala avait annoncé dans ses différents articles hier et aujourd'hui que Ousmane Sonko adopterait la stratégie du silence tout en chargeant les personnes. Ses propos: "Vous êtes acteur du complot, vous avez falsifié le PV d'enquête pour me salir. Je ne réponds à aucune de vos questions". Le parquet a renoncé à poser d'autres questions.

