Les 10 voitures les plus chères et les plus rares de tous les temps | Lama Faché

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Les voitures rares sont comme les timbres rares, elles deviennent de plus en plus chères au fil des années, et c’est pourquoi les collectionneurs sont capables de dépenser des sommes astronomiques pour l'achat de voitures anciennes. Rien de surprenant à cela quand on considère qu’elles font partie intégrante de l'histoire, qu’elles représentent, un symbole de la gloire de leurs anciens propriétaires ou encore qu’elles symbolisent parfois une époque toute entière.

Bienvenue à tous les amis, aujourd'hui, cette vidéo parle de magnifiques voitures rares et chères allant de la Ferrari qui coûte quelques millions de dollars à la voiture la plus chère de l’histoire.