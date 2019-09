Accueil Envoyer Partager sur facebook Les 5 nouveautés de l’IFTM-Top Resa Rédigé par Mame Diarra FALL le 12 Septembre 2019 à 14:44 Le plus grand salon B2B du tourisme en France revient pour une 41e édition pleine de nouveautés.



Le compte à rebours a commencé pour la 41ème édition de l’IFTM-Top Resa, qui se tient du 1er au 4 octobre, à Paris. Le salon, c’est « the place to be » selon Jean-Pierre Mas, le président d’honneur de l’IFTM-Top Résa et des Entreprises du Voyage (EDV). Il a assisté, comme d’autres figures de l’industrie, à la présentation du programme de l’année par Frédéric Lorin, le directeur de la division Tourisme de Reed Expositions France, organisateur de Top Resa. Comme L’Echo touristique, qui a repéré les nouveautés les plus intéressantes.

Les parcours thématiques

Des itinéraires « clés en main » ont été imaginés autour de 11 thématiques, identifiables sur le salon par un pictogramme et une couleur dédiée. Les parcours regroupent les exposants, les conférences et des influenceurs spécialisés. Chaque exposant a la possibilité de s’inscrire et d’être identifié sur 3 parcours distincts. Les parcours sont détaillés sur le site, sur l’application du salon et dans un livret thématique bilingue distribué à l’entrée du salon. Et le concept rencontre déjà son public. « Plus de 2 000 personnes sont déjà inscrites à ces parcours », précise Frédéric Lorin. Les parcours « Voyage en Groupe » (493 inscrits), « Culture et Patrimoine » (368 inscrits), ou encore « Mice » (279 inscrits) comptent parmi les plus demandés.



Les CEO Talks

Un nouveau format de conférences vient enrichir la programmation de l’IFTM-Top Resa. « Les « CEO Talks » donnent la parole à un grand patron de l’industrie, qui peut aborder tous les sujets qu’il veut », explique Frédéric Lorin. C’est Anne Rigail, directrice générale d’Air France, qui inaugurera ce format, suivie par Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar, et Gianni Onorato, président directeur général de MSC Croisières. Leurs interventions auront lieu mardi, mercredi et jeudi, de 12h à 12h30 dans la salle Arena.



Les conférences traduites en direct

Si la francophonie domine encore les débats du salon, l’IFTM-Top Resa a pensé à ses 19% de visiteurs étrangers en 2018 et va tenter la traduction simultanée en anglais de toutes les conférences qui auront lieu dans les salles Arena et Agora. « 4 traducteurs seront présents sur le salon. C’est un premier pas, nous verrons les résultats », indique Frédéric Lorin. Les débats seront accessibles directement sur smartphone avec la technologie d’Odiho, une start-up française.



Le voyage d’affaires a son hackathon

Comme chaque année, l’IFTM-Top Résa a élaboré un programme à destination des acteurs du voyage d’affaires. Le Grand Prix Marco Polo récompensera « les entreprises les plus avancées en termes de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans 5 secteurs. Le voyage d’affaires aura sa soirée avec la Business Travel Nigh. Enfin, les développeurs qui participeront à la troisième édition du Hackathon de l’IFTM prennent aussi le virage du voyage d’affaires et plancheront sur une Marketplace française de l’hôtellerie d’affaires.



Enrichir les classiques

De nombreux espaces accueillent leur lot de nouveautés. Les autocaristes disposent désormais de leur village thématique dédié, au même titre que l’innovation, qui accueillera 10 créateurs de solutions et de produits innovants dédiés au tourisme, rassemblés par Sophie Lacour, directrice générale d’Avanced Tourism et experte du tourisme du futur. Le tourisme médical sera également à l’honneur avec la présence de 4 exposants spécialisés et la tenue de 3 conférences.



35 000 visiteurs attendus

Côté événements, les succès du passé – le Start-up contest d’Amadeus, la Travel Agents Cup – et sa déclinaison Junior – ou l’incontournable soirée After TO, organisée par Resaneo, sont reconduits.



Enfin, et pour la deuxième année consécutive, l’IFTM-Top Resa confie les clés de son « Studio TV Officiel » à L’Echo touristique, Déplacements Pros et TOM.travel, les trois médias coiffés par Eventiz Media Group, la maison mère de L’Echo Touristique. Une cinquantaine d’interviews et de débats se tiendront sur le stand du Studio TV Officiel (L081). L’équipe d’Eventiz Media Group sera, quand à elle, installée sur le stand L082.



Les organisateurs de la 41e édition de l’IFTM-Top Resa, qui retrouve sa place dans le Hall 1 de Paris Expo Porte de Versailles, s’attendent à recevoir plus de 35 000 visiteurs.



