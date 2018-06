Les Avions de Air Sénégal Sa et Dhl endommagés : Airbus dépêche un expert à Dakar

Les rafales de vent accompagné de la pluie qui ont soufflé sur l’ensemble du territoire, hier dans l’après-midi, ont causé d’énormes dégâts à l’aéroport International Blaise Diagne. Des avions des nouvelles compagnies aériennes, Air Sénégal Sa, de Dhl ont été endommagés. Les impacts visibles sur les côtés de ces avions (voir photos) ont été causés par les conteneurs abandonnés sur le tarmac. Un chapiteau de Khelcom bâche abritant les bureaux de la compagnie aérienne Transair et la porte de la centrale électrique de l’aéroport ont également subi la furie du vent. L’Observateur rapporte que la société Limak-Aibd Suma (Las) en charge de la gestion de l’aéroport, a commandité un audit pour évaluer la situation.



La société Airbus va envoyer un expert pour un rapport sur les dégâts de l’avion d’Air Sénégal Sa.



« Quant il y a un incident de cette ampleur, on fait une expertise pour faire l’analyse des dégâts. Il y a des spécialistes qui viendront voir quels sont les problèmes, les impacts… C’est la procédure classique actuelle qui existe dans le monde entier, quand il y a un incident de cette nature. On ne peut pas faire voler un avion tant qu’on ne connaît pas l’étendue des dégâts, des impacts… Et jamais on ne mettra un passager dans cet avion (ndrl: Atr 72) tant qu’on n’aura pas fait l’évaluation précise de la situation », assure Philippe Bohn, Directeur général de Sénégal Sa.



Dans cette situation, il y a toujours un expert du constructeur qui vient pour évaluer exactement les dégâts. Comme cela se fait avec toutes les compagnies aériennes du monde. On n’est pas obligé de faire appel à l’expertise la plus pointue pour avoir un état des lieux très précis ».



Air Sénégal Sa, se retouve avec un seul avion



« Nous allons voler, pour l’instant, avec un seul appareil pour assurer la desserte Dakar-Ziguinchor-Dakar. Pour l’instant, ça n’impacte pas sur nos opérations », a indiqué M. Bohn. Avant d’ajouter : « L’incident a été causé par l’orage. La seule question qui mérite une réponse est de savoir la présence des conteneurs sur le tarmac. Les responsables en charge du Handling doivent apporter des éléments de réponse… ».



