Les Chroniques du Doyen - Aminata Tall, l’incontournable (par Majib Sène) Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juin 2022 à 22:34 | | 0 commentaire(s)| Dans le landerneau politique sénégalais, on distingue une femme que je considère comme incontournable en raison de sa culture, de son expérience et de sa formation intellectuelle. Très jeune, elle a commencé à fourbir ses armes politiques dans les rangs du Parti Démocratique Sénégalais, dirigé par Maître Abdoulaye Wade, ancien Président de la République du Sénégal. Universitaire de renom, elle a établi ses bases politiques dans le Baol, son fief d’appartenance où elle compte un nombre impressionnant d’admirateurs qui lui vouent un respect et une considération sans bornes. Ce n’est pas seulement dans le Baol où elle compte des fidèles mais un peu partout dans le pays en raison des différents postes ministériels qu’elle occupait dans un passé encore récent.



L’histoire retiendra qu’à chacune de ces stations, elle faisait preuve d’une compétence remarquable tant il est vrai que seuls, les intérêts supérieurs de la Nation étaient ses préoccupations majeures. De toute la gent féminine sénégalaise, elle fait figure de proue en politique en raison de sa prestance, de son intelligence et de son engagement patriotique hors du commun. Ministre d’État, Secrétaire Générale de la Présidence de la République, Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental, elle se positionne comme une véritable égérie pour qui la politique n’a pas de secret. Aucun pays au monde ne se passerait d'une telle icône politique qui a toutes les dispositions pour servir son pays.



Son cursus scolaire et universitaire, son éducation de base, son immense expérience et son ancrage dans les valeurs et vertus du peuple dont elle est issue, en font une femme de référence que tout le monde aime citer en exemple. L’amour qu’elle voue à son Pays et à ses compatriotes lui interdit de s’éloigner des affaires de la cité.



Nous nous souvenons encore de ses brillants passages à l’Assemblée Nationale pour défendre les budgets des départements dont elle avait la charge. Politiquement bien formée, intellectuellement au dessus de la moyenne, Aminata Tall nous offre l’image éblouissante d’une femme de classe dont l’engagement dans toutes les causes qui honorent le genre humain est digne d’éloges. Vivement qu’elle reprenne du service pour accompagner le Sénégal dans sa marche irréversible vers l’émergence. Salut la Grande Dame.



Majib Sène

