Les Dieng maure sont plutôt de la descendance de abdalah bouri fall dieng qui était le fils de Singar-i-NGâne un jeuwrigne ndiengene dans le kadior abdalah bouri fall dieng est le fils de boury fall fils de mamalick Thioro ndiguene fall fils de Massamba tacko fils de Amary Ngoné sobel. Le même Abdallah Boury Fall (Dieng) avait une autre épouse, originaire du Gandiole, du nom d’Awa Thiam, et qui fut la mère de son fils Malick Awa (Dieng), père d’un certain Mor Dieng dit Modou-Malick, qui émigra à son tour en Mauritanie pour y enseigner le dogme religieux, se servant, à l’occasion, d’interprètes maures dans sa communication avec eux dans leur langue hassanya. Modou y épousa alors une femme de la tribu des Oulad-Deymane ses disciples qui lui en firent « âdiya » (don de bonne grâce) et fit par-là souche, parmi eux, de maures blancs, issus d’une racine métisse d’extraction wolof et gardant la marque distinctive du nom "Dieng" encore de nos jours.



Aucun almoravide ne portait le nom Fall.

Ce nom ( ainsi que d’autres patronymes Wolofs) n’ont commencé à être portés par des maures qu’avec l’installation de l’émirat du trarza au 18 eme siècle , époque très récente . Tous ces noirs du chemama , notamment de garack qui se disent chorfas ne sont que des Wolofs car le sud mauritanien n’a été que le prolongement du cayor et du walo



En dehors de la Mauritanie ( Sud mauritanien, près des Wolofs ) vous ne verrez pas de maures porter les noms fall, Diagne, dieng, diakhate etc. Vous ne les verrez nulle part ailleurs où vivent des maures ( Mali, Sahara occidental )



Ces chorfas noirs n’ont eu ce titre chorfa qu’avec leur participation à la shurbaba. Nassardine avait en effet enrôlé des noirs ( des Wolofs) habitant le chemama( sud mauritanien). Dont un certain Anta Sarr et Amar ou Amary Fall ( d’après Marty « l’émirat des trarza »). Ces noirs ( Wolofs) avaient participé à la guerre sainte de Massardine au 17 eme siècle . Ils ont pris le titre de chorfa à cette époque ( peut être en récompense ) et après la légende fait le reste . Déjà dans la narration on note l’un d’eux avec un prénom typiquement Wolof « Massamba »



Les Arabes et les Maures n'ont pas généralement de patronymes, ça ne fait pas partie de la culture Arabe ou Maure, les Arabes disent (ibn plus le prénom du père pour signifier fils de), les Maures disent généralement (Ould plus le prénom du père.) Le maure n'a pas de nom de famille en principe. Au Kajoor, la localité "gadd" désignait l'endroit où les Maures habitaient (les naarou Cadior) qui occupaient un rôle dans l'intronisation des Damel Wolofs. En pays Wolof, Chaque tribus avait choisit un nom. Les Tendgha et les hassani => Fall. Les Oulad Diman => Dieng

Les Tadjakant => Babou

Les Koumleïlen => Diop

Les Ida Ou Al Hadj => Diakoumpa, Sougou

Les Oulad Biri => Diakhaté.

Source: Référence : «L'émirat des Trarza» de Paul Marty- page 474.