Les Eléments français au Sénégal soutiennent les enfants de Village Pilote Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Avril 2020 à 20:36 | | 0 commentaire(s)| Lundi 6 avril 2020, les Eléments français au Sénégal ont poursuivi leur tournée de dons de produit de 1ère nécessité aux associations engagées en 1ère ligne, dans l’aide aux populations les plus fragiles, notamment « Village Pilote ».



Arrivés dans la matinée, les militaires français ont livré 1 tonne de riz, 100 kg de pommes de terre, de pâtes, d’oignons, 50 kg de sucre, 40 litres d’huile et 20 kg de lait en poudre aux quelques 160 enfants présents, dans le plus strict respect des règles sanitaires imposées par la pandémie mondiale du Coronavirus.



« Cette aide est formidable » a expliqué Loïc Tréguy, co-fondateur de l’association crée il y a 25 ans. « Nous servons 550 repas par jours et nous avons encore 150 enfants dans les rues et 150 talibés à accueillir dans les plus brefs délais ».



Un camp de 2 hectares se construit en urgence pour accueillir les enfants.



« Nous avons besoin de matériaux, bois, tôles, métal, bâches mais aussi de médicaments, de produits de traitement contre la galle, la teigne. Nous avons besoin de véhicules, de machines à coudre et de matériel de cuisine. Nous avons besoin de bénévoles, médecins, infirmiers mais aussi pour collecter des dons et fournir des repas », poursuit le responsable.



« Les plus motivés sont les enfants qui vivent déjà à Village Pilote. Ils nous pressent pour que l’on accueille au plus vite leurs camarades. Ils s’investissent à fond dans la construction du camp », conclu Loïc Tréguy.



Depuis 1994, Village Pilote, ONG (Organisation Non Gouvernementale) franco-sénégalaise basée à proximité du célèbre lac Rose, se mobilise pour venir en aide aux enfants des rues. L’association mène des actions déterminantes au profit de la prévention, de la protection et de la réinsertion des enfants en danger. Fondant son modèle sur la resocialisation des enfants et l’apprentissage d’un métier, Village Pilote œuvre pour trouver une solution pérenne à la mendicité et à la déstructuration sociale.



Partenaire de soutien historique depuis 25 ans, les Eléments français au Sénégal sont plus que jamais fiers d’apporter leur aide aux enfants de Village Pilote.



En savoir plus sur Village Pilote et faire un don : https://village.pilote.org



Ou encore : jeveuxaider@villagepilote.org . Tél. : 761989068







