Les « Navétanes » suspendus à Dakar : Retour sur un week-end de violences aux Parcelles et à Yoff L’Odcav de Dakar a décidé de suspendre provisoirement, le championnat populaire (Navétanes) dans le département de Dakar. Ceci, jusqu’à nouvel ordre, une décision prise après les violences notés un peu partout dans le département et même, ailleurs, durant le week-end. Des actes de vandalisme, des destructions et des blessés ont été notés durant les derniers jours dans le département. Avec le quotidien "EnQuête", retour sur un week-end de violence aux Parcelles et à Yoff.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Les démons de la violence ont refait surface dans les stades, lors des matchs de “navétanes”. Les événements de ce week-end sont préoccupants. Lors du match ayant opposé l’ASC Jant bi à l’ASC Entente 812 aux Parcelles Assainies, des scènes d’une rare violence et des actes de vandalisme ont été notés dans la nuit de samedi.



En effet, le tout nouveau stade a été saccagé par des supporters furieux et même la pelouse a été brûlée, lors de ce match de navétanes entre deux équipes de la Zone 8B.



Dimanche, à Yoff également, des scènes de violences ont été observées. Une bagarre a éclaté à la fin du match ayant opposé Ngaparou et Ndénaatte. Dans cette localité, l'année dernière déjà, lors de la finale entre Ndeungagne et Tonghor, certains supporters hooligans avaient saccagé tout sur leur passage, notamment des voitures.



Devant la tournure des événements, certains riverains sont d’avis que les matchs ne doivent pas se dérouler au-delà de 17h 30. Beaucoup estiment même qu'il faut arrêter les navétanes. Par contre, d'autres pensent que suspendre les navètanes n'est pas la solution, soulignant que la jeunesse en a besoin pour son épanouissement. Ils notent qu'il faut sanctionner les équipes fautives et que la compétition continue.



Le président de la zone est invité à tirer des leçons de ces incidents, car les matchs rapportent plus de 2 millions de recettes par journée. Des mécanismes doivent être mis en place.



Finalement, l’Odcav de Dakar a décidé de suspendre provisoirement, le championnat populaire (Navétanes) dans le département de Dakar.















Avec EnQuête



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook