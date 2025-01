Les PATS des universités du Sénégal : Un appel à l'action face à l'inertie ministérielle Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

L'Intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de service (PATS) des universités a rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le 27 septembre 2024, pour étudier la plateforme revendicative déposée sur sa table le 3 août 2024. À la sortie de cette rencontre, l'autorité avait pris certaines décisions, avec trois points à résoudre dans l'immédiat, sur instruction à donner aux chefs d'établissement universitaire. "D'autres points étaient à inscrire dans les termes de référence des Assises nationales sur l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation", expliquent les PATS dans un communiqué parvenu à Seneweb. Depuis cette entrevue, les PATS annoncent qu'aucune progression notable n'a été observée. "Force est de constater qu'en dépit des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur, aucune avancée significative n'a été notée à ce jour, nonobstant les courriers et appels de relance adressés à lui et ses collaborateurs", souligne la note. En plus d'une absence de réactivité et d'un manque total d'initiatives significatives, les PATS déplorent l'absence de dialogue de leur ministère de tutelle et considèrent qu'il s'agit d'un manque de respect envers eux. "Cette attitude incompréhensible constitue non seulement un manque de considération notoire à l'endroit des PATS des universités, mais ne milite nullement en faveur de la pacification de l'espace universitaire", déplore l'Intersyndicale. Se sentant injustement traités, malgré les nombreux rappels adressés au ministre et à ses collaborateurs, les PATS des universités et des centres des œuvres universitaires du Sénégal affiliés à l'Intersyndicale condamnent avec "fermeté le dilatoire noté". Ils réaffirment ainsi leur engagement et leur détermination à recourir à toutes les mesures légales pour trouver une issue résolutive à leurs revendications. Dans ce sens, l'Intersyndicale des PATS invite les autorités étatiques à intervenir dans les plus brefs délais. Elle annonce aussi la tenue d'assemblées générales d'information dans tous les campus universitaires du Sénégal, en attendant l'ouverture de "discussions sérieuses, responsables et décisives, des assemblées générales d'information seront organisées dans tous les campus universitaires du Sénégal", terminent-ils.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78058-les-pats-des-u...

