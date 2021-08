Les Talibans récupèrent le système d’identification biométrique US Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|





Durant 20 ans, les forces d’occupation US ont établi un fichier biométrique de presque toute la population afghane, incluant le scan de l’iris et les empreintes digitales complètes. Toutes les personnes entrant ou sortant d’Afghanistan, toutes celles qui ont un jour été arrêtées ou qui ont travaillé pour les États-Unis ont été recensé.



Il n’est pas clair si les Talibans ont le savoir faire pour manier immédiatement cette base de donnée ou s’ils devront demander l’aide des services secrets pakistanais.



Les Talibans ont aussi fait main basse sur les listes complètes des personnes ayant torturé ou assassiné pour la contre-insurrection états-unienne (Khost Protection Force et Direction nationale de la Sécurité).



Voltairenet.org

[1 ] « The Taliban Have Seized U.S. Military Biometrics Devices », Ken Klippenstein & Sara Sirota, The Intercept, August 18 2021.

Source : Source : https://www.impact.sn/Les-Talibans-recuperent-le-s...

