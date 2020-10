Les USA se disent prêts à proroger le New Start «pour un certain temps» si la Russie gèle son arsenal nucléaire Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|





Source : En échange du gel de l’arsenal nucléaire russe, les États-Unis sont prêts à proroger le traité de réduction des armes stratégiques New Start «pour un certain temps», a annoncé ce 13 octobre l’envoyé spécial de Trump chargé du contrôle des armements Marshall Billingslea. Pour Moscou, la position de Washington à ce sujet est «inadmissible».Source : https://fr.sputniknews.com/international/202010131...

