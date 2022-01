Les agents de La Poste dénoncent la gestion douteuse et illicite de la boîte Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Janvier 2022 à 16:47 | | 1 commentaire(s)| Pour dénoncer la gestion douteuse et illicite dudémembrement du groupe La Poste, Poste Finance, les travailleurs de ladite structure ont organisé une conférence de presse ce matin, en présence des activistes et de la société civile à la Maison de la Presse. Face aux journalistes, ils ont affirmé que le Directeur général Abdoulaye Bibi Baldé mène une démarche sombre et violente dans cette structure…





Accueil Envoyer à un ami Partager