Les agents de l'administration exigent la généralisation des indemnités de logement

Les Agents de l’Administration Sénégalaise peuvent pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement a en effet satisfait une de leurs doléances en revalorisant leurs salaires. «Le Collectif des Agents de l’Administration Sénégalaise se réjouit de la matérialisation par le gouvernement du Sénégal, à travers une émission spéciale effective le mercredi 3 août 2022, de la revalorisation salariale que le président de la République avait promise», indiquent les membres du Collectif dans un communiqué.



Selon Oumar Dramé et ses camarades, cette revalorisation substantielle montre à suffisance que l’Etat mesure avec netteté l’apport important des agents de l’administration dans la construction de notre Sénégal. «Le collectif des agents interministériels qui regroupe 17 ministères salue cet acte de haute portée sociale qui va sensiblement améliorer les conditions de travail de tous les agents. Tout compte fait, vu le prix élevé du loyer au Sénégal, le collectif demande à l’Etat de généraliser l’indemnité de logement à tous les travailleurs, toutes catégories confondues, puisque plus de 80% des travailleurs en bénéficient déjà», soulignent-ils.



Par ailleurs, Oumar Dramé et compagnie rappellent au ministère de la Fonction Publique la nécessite de procéder à la reconnaissance des diplômes obtenus par les agents dans les instituts supérieurs publics et privés de même que le reclassement automatique, à l’instar des autres corps de l’administration. «Nous réitérons notre disponibilité à toute discussion avec les autorités sur les points de revendication et remercions tous les agents de l’administration pour leur engagement sans faille à servir l’Etat pour le grand bonheur des citoyens, des partenaires, qui concourent au développement de notre cher pays», affirment-ils.



A rappeler que collectif réunit entre autres les agents des ministères du Tourisme, de l'Urbanisme, du Travail, de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Elevage, du Développement communautaire, de l'Enseignement supérieur, de la Justice, de la Fonction Publique et ceux des Collectivités Territoriales, du Pétrole et des Energies.

