Les agents de la poste dénoncent la gestion douteuse et illicite de la boîte. Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Janvier 2022 à 16:47 | | 0 commentaire(s)| Pour dénoncer la gestion douteuse et illicite de la structure poste finance , les travailleurs de cette dernière ont organisés une conférence de presse ce matin, sous la présence des activistes et de la société civile à la maison de la presse. Face aux journalistes ils affirment que le directeur général Abdoulaye Bibi Baldé mène une démarche sobre et violente dans cette structure…





Accueil Envoyer à un ami Partager