Les bienfaits de la chlorophylle pour la peau On connaît la chlorophylle pour la saveur du chewing-gum, moins pour ses propriétés bonne mine et anti-âge. Car oui, la chlorophylle possède de nombreux bienfaits pour la peau : on vous explique pourquoi en abuser.





Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

LA CHLOROPHYLLE, C’EST QUOI EXACTEMENT ?



La chlorophylle est un pigment végétal de couleur verte, présente dans tous les végétaux aquatiques et terrestres. Elle est essentielle à leur survie puisqu’elle intervient dans le processus de photosynthèse indispensable à leur croissance. La chlorophylle compte aussi des propriétés qui sont similaires à celles de l’hémoglobine présente dans le sang, d’où sa capacité à retenir l’oxygène.



LES BIENFAITS ANTI-ÂGE DE LA CHLOROPHYLLE



La chlorophylle est une source énergétique antioxydante de premier ordre : elle permet de lutter contre l’excès de radicaux libres dans l’organisme et donc contre le vieillissement prématuré de la peau.



LES PROPRIÉTÉS BONNE MINE DE LA CHLOROPHYLLE



La chlorophylle est une substance facilement assimilable par l’organisme, puisqu’elle ressemble à l’hémoglobine : elle est capable de stimuler la circulation de l’oxygène dans le sang via les globules rouges. Résultat : un effet bonne mine et un teint frais assuré ! Ses bienfaits détoxifiants permettent aussi à la peau de retrouver de la luminosité.



LES VERTUS RÉPARATRICES DE LA CHLOROPHYLLE

La chlorophylle permet de nettoyer l’organisme et de limiter la propagation des bactéries : en cas de plaies infectées et de petits bobos, elle aide donc à réparer et à régénérer les tissus cutanés. En cas d’eczéma, de dermatites, de brûlures, de psoriaris, la chlorophylle apaisera les peaux fragilisées et sensibles.



OÙ TROUVER LA CHLOROPHYLLE ?



On retrouve donc la chlorophylle dans tous les aliments de couleur verte : cresson, brocoli, épinard, courgettes, salades, herbes aromatiques ou encore dans la spiruline qui en regorge. Pour profiter pleinement de toutes ses vertus, on préfère les fruits et légumes crus : attention, la chlorophylle disparaît sous l’effet de la chaleur et donc de la cuisson. Pensez aux smoothies !









Source: mabellepeau.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos