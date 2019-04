Les bisbilles entre l’APR et le PS à Guinaw rails nord atterrissent à la police

La mouvance présidentielle vole aux éclats au niveau de la commune de Guinaw Rails nord. Car au sein de Bby, les divergences sont maintenant réglées à la police. Et, c’est la première adjointe Fatou Ndiaye, proche du maire socialiste Pape Ndiamé Dieng qui a porté plainte contre un militant de l’APR du nom de Moïse Kanfany.



Ce dernier est accusé par Fatou d’avoir tenu des propos diffamatoires à son égard au sujet d’un ‘’détournement d’un financement de 10 millions octroyé par le maire Pape Ndiamé Dieng’’ à travers les réseaux sociaux.













Walfquotidien

