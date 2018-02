Les bonnes raisons de manger la courge Consommer régulièrement des fruits et légumes permet de renforcer le système immunitaire. Zoom sur la courge, un légume savoureux et riche en nutriments.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2018 à 12:00



La courge est un légume riche en vitamines, minéraux et en nutriments très bénéfiques à la santé. La citrouille, le potiron... il existe de nombreuses variétés de courges. La chair et les graines de courges ont des propriétés médicinales.



Grâce à sa richesse en antioxydants dont bêta-carotène, la vitamine A, en fibres...et de nombreux nutriments, la courge permet renforcer les systèmes immunitaire, pulmonaire et de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, les cancers (prostate, sein, côlon...), et les maladies chroniques liées au vieillissement. Elle favorise aussi la bonne vision.



Lorsque vous achetez une courge, assurez-vous qu'elle ait encore son pédoncule. Elle doit être ferme. Conservez-la dans un endroit sec et frais. Vous pouvez aussi la découper, la nettoyer et la garder dans le réfrigérateur dans du film alimentaire ou au congélateur. Consommez la courge comme les autres légumes.



Ses graines ont d'incroyables bienfaits:

- Elles luttent contre les parasites intestinaux et leurs symptômes

- Elles luttent contre le cancer du sein

- Elles améliorent la qualité du sommeil

- Elles boostent le système immunitaire

- Elles aident à diminuer la glycémie

- Elles peuvent améliorer la qualité du sperme et la fertilité









afriquefemme.com

