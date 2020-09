Les cadres libéraux réclament le retour d'exil de Karim Wade

La question du "retour d’exil" de Karim Wade remise au goût du jour. Lors de leur conférence de presse, les membres de la Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) du Parti démocratique sénégalais, ont encore une fois exigé le retour de leader Karim Wade.



« Le CRS se positionne désormais comme sentinelle de la démocratie et de défenseur du Parti démocratique sénégalais qui subit les attaques injustes et répétitives du régime actuel. Calomnies, médisances, diffamations, mensonge et persécutions sont utilisés par le clan Faye-Sall pour déstabiliser le PDS, déstructurer son organisation et saper sa dynamique d’unité mais c’est peine perdue. Fidèle à son complot funeste, abject et ignoble, le clan Faye-Sall a exilé Karim Wade qui est devenu une hantise du régime. Le CRS se mobilisera avec l’ensemble des militants du parti pour faire recouvrer à notre leader Karim Wade l’ensemble de ses droits », ont réclamé les cadres libéraux.



Ainsi, ils assurent que le Pds restera un grand parti derrière son Secrétaire Général national Me Abdoulaye Wade, investi de la confiance de ses militants, fort du soutien des mouvements karimistes et ragaillardi par l’adhésion massive du peuple à sa vision.

Source : https://www.jotaay.net/Les-cadres-liberaux-reclame...