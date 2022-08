Les combats "Grands contre Petits" sont à la mode: Fils de Balla attend du lourd après Gora Sock

Taxé de "fils à papa" de par son apparence, Fils de Balla estime qu'un lutteur doit être "propre" au vrai sens du terme. Parce que les lutteurs conduisent de belles voitures, ont de belles épouses et habitent aussi dans de belles maisons. A en croire le tombeur de Gora Sock, "je suis le seul lourd qui décide du sort du combat. Je viens et je t'impose ce que je veux faire", a-t-il dit, sûr de lui. Pratiquant la lutte grâce à Balla Gaye 2 qui a parlé avec ses parents, Fils de Balla assure la même assurance que son mentor. "Il a donné sa chance à Boy Niang 2, que les autres fassent de même pour moi. Mais, certains sont défaits et ils ne veulent pas descendre d'un palier", alors que les combats "Grands contre Petits" sont dans l'air du temps.