Les combats font rage au Soudan, une centaine de civils tués

AFP – Une centaine de civils ont été tués au Soudan où tirs et explosions ont gagné en intensité lundi à Khartoum au troisième jour de combats entre l’armée et une puissante force paramilitaire, dirigées par deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Au moins deux hôpitaux de la capitale ont été évacués « alors que […] AFP – Une centaine de civils ont été tués au Soudan où tirs et explosions ont gagné en intensité lundi à Khartoum au troisième jour de combats entre l’armée et une puissante force paramilitaire, dirigées par deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Au moins deux hôpitaux de la capitale ont été évacués « alors que roquettes et balles criblaient leurs murs », ont annoncé des médecins qui disent n’avoir plus de poches de sang ni d’équipements pour soigner les blessés. En plus des tirs croisés –qui ont tué trois employés du Programme alimentaire mondial (Pam) au Darfour–, les humanitaires doivent désormais aussi composer avec les pillages, rapporte Save the children. Plusieurs Ong et agences de l’Onu ont déjà annoncé suspendre leurs activités, un coup dur dans un pays où la faim touche plus d’un habitant sur trois. Depuis samedi, à Khartoum, les Soudanais se barricadent dans leurs maisons. Au-dessus d’eux, des colonnes d’épaisse fumée noire s’élèvent, une odeur de poudre pique les narines et chacun se demande quand l’électricité et l’eau courante reviendront. À chaque nouvelle frappe aérienne ou tir d’artillerie, parents et enfants sursautent, racontent des familles qui n’ont jamais vu une telle violence dans la capitale d’un pays qui se lançait, il y a quatre dans une transition qui se voulait démocratique. Aujourd’hui, tous regardent, depuis leurs fenêtres, passer des blindés ou des miliciens à bord de véhicules civils dont ils ont retiré les plaques minéralogiques. En espérant qu’aucune balle perdue ou éclat d’obus ne viennent frapper leur immeuble. Les rares épiceries ouvertes, elles, ont prévenu qu’elles ne tiendraient plus qu’un jour ou deux si aucun camion n’entre pour approvisionner la ville.



