Les communes de Sandiara, Malicounda et Nguéniène réunies pour une intercommunalité. Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021



www.dakaractu.com



Source : Les communes de Malicounda, Sandiara et Nguéniène viennent de signer une convention actant leur intercommunalité. En effet, les trois communes ont décidé, pour une économie viable, de mutualiser leurs forces. Ainsi selon leurs trois édiles, l'intercommunalité reste la solution la plus viable par ces temps qui courent, pour faire face aux exigences économiques de l'heure...Source : https://www.dakaractu.com/Les-communes-de-Sandiara...

