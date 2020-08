Les comptes Twitter de Barack Obama, Bill Gates et de Elon Musk piratés : trois suspects sous inculpation aux Etats-Unis Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 13:05 | | 0 commentaire(s)| Deux adolescents et une homme âgé de 22 ans ont été inculpés pour avoir piraté les comptes Twitter de personnalités parmi lesquelles l'ancien président américain Barack Obama, le milliardaire Bill Gates et le patron de Tesla, Elon Musk, a annoncé hier vendredi le département américain de la Justice.

Mason Sheppard, un britannique de 19 ans surnommé Chaewon, a été inculpé d'avoir mené le piratage et de crimes liés à la fraude et au blanchiment d'argent, a indiqué le département dans un communiqué.

Nima Fazeli, 22 ans, qui réside à Orlando et se fait appeler Rolex, a été inculpé d'incitation au crime et de complicité.



Le département de la Justice n'a pas communiqué l'identité du troisième suspect, mais le procureur du comté de Hillsborough, à Tampa en Floride, a déclaré avoir arrêté un adolescent de 17 ans, Graham Clark.

Twitter a réagi dans un communiqué en saluant la rapidité d'action des forces de l'ordre.



Deux des trois suspects ont été placés en détention, a fait savoir le FBI, sans préciser leurs identités.

Le parquet de l'Etat de Floride a déclaré que Graham Clark a posté le 15 juillet des messages via les comptes Twitter piratés pour solliciter des investissements en bitcoin, une cryptomonnaie. Des documents publics des transactions montrent que le jeune homme a réussi à obtenir ainsi plus de 100.000 dollars.



Andrew Warren, le procureur du comté de Hillsborough, a déclaré aux journalistes que ses services avaient inculpé Clark de 30 chefs d'accusation et que celui-ci serait jugé comme un adulte.



Twitter a rapporté jeudi que la faille de sécurité qui a permis ce vaste piratage faisait suite à une attaque téléphonique visant un petit nombre d'employés du réseau social via la technique du "phishing" ("hameçonnage").



Reuters



