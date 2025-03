Les concessionnaires du nettoiement menacent de suspendre la collecte des déchets Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué publié, le collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal a exprimé son regret en annonçant qu'il pourrait être contraint de suspendre ses services de collecte et de gestion des déchets solides urbains à l'échelle nationale, à compter du mercredi 26 mars 2025. Cette mesure est motivée par le non-respect des engagements pris par les autorités. Le collectif dénonce le fait que les factures impayées, couvrant les prestations des sept derniers mois de l'année 2024, n'ont toujours pas été réglées, malgré la promesse des autorités de les honorer au plus tard le 31 mars 2025. De plus, les factures des trois premiers mois de l'année 2025 viendront bientôt s'ajouter à cette situation. Le collectif souligne qu'il a atteint ses limites financières en ce qui concerne le préfinancement de ses activités. « À la veille de la fête de Korité, nos employés risquent de ne pas percevoir leurs salaires », a-t-il déploré.



Source : Source : https://atlanticactu.com/les-concessionnaires-du-n... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

