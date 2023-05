Les députés convoqués en séance plénière jeudi prochain Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2023 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

Les députés sont convoqués, en séance plénière, le jeudi 25 mai. L'ordre du jour porte sur les questions d'actualité au Gouvernement, informe les services de communication de l'Hémicycle. Il est toutefois précisé que «seuls les journalistes et techniciens et photographes détenteurs de la carte nationale de presse pourront accéder à l'Institution parlementaire». O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/les-deputes-convoques-en-seanc...

