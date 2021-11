Les enfants soldats victimes de violences sexuelles, selon l'UNICEF

Prisonniers des conflits, les enfants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont les plus recrutés par les groupes armés et comptent également le plus grand nombre de victimes de violences sexuelles, indique un rapport publié mardi par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).



Depuis cinq ans, la région connaît une recrudescence des conflits dans lesquels plus de 21 000 enfants ont été recrutés par les forces gouvernementales et les groupes armés, indique le rapport. En outre, plus de 2 200 enfants de la région ont été victimes de violences sexuelles depuis 2016. Plus de 3 500 enfants ont été enlevés, ce qui en fait la région où le nombre d'enlèvements est le deuxième plus élevé au monde.



"Les chiffres et les tendances sont extrêmement préoccupants pour les générations actuelles et futures d'enfants", déclare Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF. "Non seulement les violations graves contre les enfants perpétrées par les parties aux conflits n'ont pas cessé à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais nous avons même constaté un pic au cours des cinq dernières années, avec une augmentation de 50% du nombre total de violations graves." (AfricaNews avec AP)





