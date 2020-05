Les fake news sur le Coronavirus qu'il ne faut pas croire Les fausses informations ou fake news sur le Coronavirus circulent dans le monde entier. Elles peuvent être très dangereuses. Voilà les fake news les plus répandues sur Internet et sur les réseaux sociaux auxquelles il ne faut pas croire une seconde.



Les Français vivent en situation de confinement depuis le mardi 17 mars. Ils passent beaucoup de temps sur internet et les réseaux sociaux. Mais il faut se montrer prudent concernant certaines informations erronées, ou fake news, qui y circulent librement.

L'Institut Pasteur n'a pas créé le Covid-19 Dans une vidéo complotiste, un certain Cat Antonio (Medusa), affirme avoir démontré que le Coronavirus a été créé et breveté par l'Institut Pasteur en 2004. Plus encore, ce dernier affirme qu'il existe déjà un vaccin efficace. 3 millions de personnes ont déjà vu cette vidéo.

Or le document sur lequel s'appuie cette vidéo concerne un vaccin, pour un autre virus testé uniquement sur des souris. De plus le terme d'inventeur (répété en boucle dans la vidéo de 22 minutes) signifie en réalité découvreur dans l'univers de la recherche. L'Institut Pasteur a déposé plainte.

Retenir sa respiration 10 seconde n'est pas un test du Coronavirus C'est l'une des informations qui a le plus circulé depuis le début de l'épidémie. Devant la difficulté de se faire dépister, certains ont cru bon de créer un test maison pour que chacun puisse vérifier s'il est malade. Non, réussir à retenir sa respiration chaque matin sans tousser n'est pas gage de bonne santé. Seul un test sanguin réalisé par un laboratoire peut définir si vous êtes ou pas porteur du virus Covid-19.

Le Coronavirus ne "meurt" pas à la chaleur Autre fake news très largement répandue, l'idée selon laquelle le virus Covid-19 serait anéanti à la chaleur et à une température supérieure à 26 degrés. C'est faux, inutile de monter le chauffage chez vous. La chaleur est efficace pour lutter contre le Coronavirus, mais au-delà de 56° C. Inutile aussi de faire vos lessives à 60, le passage à la machine suffit.

Porter un masque pour sortir n'est pas nécessaire Non, à moins d'être soignant ou commerçant, c'est à dire au contact prolongé avec d'autres personnes de par votre quotidien, le masque n'est pas utile. Inutile d'en mettre chez vous le confinement en couple impose déjà une proximité propice à la propagation du virus.



Inutile de vous ruer dans votre pharmacie pour en acheter pour aller promener le chien. Vous n'êtes sans doute pas sans ignorer qu'il y a une pénurie de masques, il faut qu'ils soient réservés à ceux qui en ont vraiment besoin.

Boire des litres de thé n'élimine pas le Covid-19 Autre croyance totalement fausse qui circule sur les réseaux sociaux, l'idée selon laquelle les liquides chauds, et les liquides tout court permettraient d'éliminer la présence du virus dans l'estomac. Inutile de "boire un verre d'eau toutes les 15 minutes" ou de boire un thé toutes les heures, sauf si vous avez vraiment soif. L'hydratation est importante, mais la seule conséquence sera de vous conduire aux toilettes plus régulièrement qu'avant, pas de "tuer le virus".

Plus largement, méfiez-vous des informations de type chaîne, ou vidéo virale, vérifiez toujours vos sources, et suivez uniquement ce qu'un professionnel de santé vous dit.







