Les familles des "Lions" conviées en Russie

La recette avait fonctionné en 2002, en Corée du Sud et au Japon. Elle sera reconduite en Russie. En effet, les familles des joueurs sénégalais seront conviées à la grande fete du football mondial. Selon nos informations, les "Lions" auront la possibilité de voir leurs épouses ou parents durant la compétition. C’est la fédération sénégalaise de football qui s’occupera intégralement de la prise en charge. « Nous nous occupons de leur hébergement, leurs déplacements entre les différentes villes et tickets d’entrée de stade », nous a ainsi confirmé un responsable fédéral.



La Coupe du Monde étant une compétition très exigeante et prenante sur le plan psychologique, à cause notamment du temps qui se déroule entre la préparation et la phase finale, cette décision a été prise pour permettre aux joueurs d’être plus libérés après les séances intensives auxquelles ils sont astreints par le staff technique.



En 2002, l’on se souvient des belles images des épouses ou compagnes de plusieurs joueurs en tribunes, comme Valérie Bishop Diouf ou encore celle de l’ex-entraîneur des "Lions", Feu Bruno Metsu. Par contre, un joueur Salif Diao avait alors invité sa maman, qui s’occupait d’ailleurs de ses tresses tandis que la fille de Tony Silva, alors âgée de moins de 3 ans, faisait les 100 pas dans l’hôtel des "Lions".













L’Observateur