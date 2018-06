Les femmes de BBY tirent sur Me Wade et dopent Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juin 2018 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|



Les femmes de Benno Bokk Yaakar ont célébré le 23 juin à leur manière. Dans un communiqué sanctionnant leur assemblée générale samedi, au CICES, elles ont rappelé les ‘’dérives’’ de l’ancien régime, qui avait proposé un ticket présidentiel non sans rendre hommage au Président Macky Sall dont la gestion du pouvoir « se fait de façon vertueuse, juste et équitable, dans le respect de l’état de droit et de la démocratie ». Les femmes de la majorité ont, à cette occasion, adopté des stratégies afin de porter ‘’ à elles seules, le nombre de signatures sollicitées pour leur candidat’’ dont le ‘’bilan élogieux suffit pour lui donner un second mandat au 1er tour avec un score honorable’’.



Dans ce sens, Marième Badiane et Cie ont ‘’donné l’occasion aux femmes parlementaires d’informer et de sensibiliser les femmes de la coalition sur le vote de la loi sur le parrainage’’.











Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook