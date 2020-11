Les forces du Tigré affirment avoir abattu un avion éthiopien et repris une ville Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

Les forces rebelles de la région nord de l'Éthiopie du Tigray ont déclaré avoir abattu un avion militaire et repris une ville des forces fédérales dimanche, alors que la guerre s'éternisait un jour après que le gouvernement a annoncé la fin de son offensive militaire.



Il n'y a eu aucun commentaire immédiat de la part du gouvernement ou de l'armée sur les allégations de Debretsion Gebremichael, chef du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), dans des messages texte à Reuters.



Les affirmations de toutes les parties sont difficiles à vérifier car les liaisons téléphoniques et Internet vers Tigray ont été interrompues et l'accès étroitement contrôlé depuis le début du conflit le 4 novembre.



Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a tenté de réprimer une rébellion du TPLF, un puissant parti à base ethnique qui a dominé le gouvernement central pendant près de trois décennies jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Abiy en 2018. Des milliers de personnes auraient été tuées depuis la les combats ont commencé, près de 44 000 personnes ont fui vers le Soudan voisin et des informations font état de milices ciblant des civils.



Le conflit a été un test majeur pour Abiy, un dirigeant qui s'est engagé à unir la myriade de groupes ethniques qui composent les 115 millions d'habitants de l'Éthiopie, mais qui a été confronté à des épisodes de violence répétés à travers le pays. Le flux de réfugiés et les attaques à la roquette du TPLF sur l'Érythrée voisine menacent également de déstabiliser la région de la Corne de l'Afrique.



Abiy, qui a rejeté les offres internationales de médiation, a déclaré samedi soir que les troupes fédérales avaient pris le contrôle de la capitale tigréenne Mekelle, apaisant les craintes de combats prolongés dans la ville de 500 000 habitants. Il a déclaré que la police fédérale tenterait d'arrêter les «criminels» du TPLF et de les traduire en justice.



La police a ensuite émis des mandats d'arrêt contre 17 officiers de l'armée pour trahison et détournement de biens publics, a rapporté la chaîne d'État Fana TV. Des mandats d'arrêt existent déjà contre 117 autres officiers supérieurs ayant des liens présumés avec le TPLF.



Il n'était pas clair si des dirigeants du TPLF s'étaient rendus ou avaient été appréhendés depuis samedi. Leurs allées et venues étaient également inconnues.

Le président du TPLF, Debretsion, a déclaré à Reuters dans une série de SMS samedi que pendant que le groupe se retirait de la ville, il se battrait - une déclaration qui soulevait le spectre d'une guérilla interminable.



"Il s'agit de défendre notre droit à l'autodétermination", a déclaré Debretsion.

Dans des textos de dimanche, il a déclaré que ses forces avaient abattu un avion militaire éthiopien et capturé le pilote, et avaient également repris la ville d'Axum.



Dimanche également, la télévision d'État éthiopienne (ETV) a déclaré que 70 tombes, dont certaines renfermaient des individus et des corps multiples, avaient été découvertes dans la ville de Humera dans le Tigray. Le lecteur de nouvelles n'a pas dit qui aurait pu tuer les personnes enterrées dans les tombes.



Les enquêteurs des droits et les civils fuyant le conflit affirment que des combattants des deux côtés, y compris des milices civiles soutenant des forces de sécurité plus formelles, ont commis des massacres. Le gouvernement et le TPLF nient que leurs forces aient été impliquées.



MEKELLE 'CALME'



Le lieutenant-général Bacha Debele a déclaré à Fana TV que l'armée était engagée dans des «activités de stabilisation» dimanche, notamment en aidant les personnes déplacées par les combats à retourner dans leurs villages.



Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré que Mekelle était calme dimanche. Mais il a déclaré dans un communiqué que les hôpitaux manquaient de fournitures telles que des gants pour soigner les blessés et qu'un hôpital manquait de sacs mortuaires pour les morts.



Des diplomates et des experts régionaux ont déclaré qu'une victoire militaire rapide à Mekelle pourrait ne pas marquer la fin du conflit.



«Bien que l'on ne sache pas à quel point les forces de sécurité tigréennes sont épuisées par le conflit, la résistance armée au régime fédéral pourrait bien être soutenue par une grande partie du gouvernement régional et de l'appareil du parti, y compris des milices locales, ainsi que par d'autres éléments nationalistes tigréens», Will Davison, a déclaré dimanche à Reuters un analyste principal sur l'Éthiopie du groupe de réflexion International Crisis Group.



Le TPLF a une histoire de résistance à la guérilla. Le terrain montagneux du Tigré et ses frontières avec le Soudan et l'Érythrée ont aidé le groupe au cours de sa longue lutte contre le dictateur marxiste Mengistu Haile Mariam, qu'il a finalement renversé en 1991.



Le TPLF et les forces érythréennes ont combattu ensemble contre Mengistu, et l'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie avec son départ. Mais les relations se sont détériorées peu de temps après. Les deux pays sont entrés en guerre à la suite d'un différend frontalier en 1998-2000.



Abiy a remporté un prix Nobel de la paix l'année dernière pour avoir fait la paix avec l'Érythrée, mais le TPLF continue de considérer le pays comme un ennemi mortel.



EXPLOSIONS DANS LA CAPITALE D'ÉRYTHRÉE



Six explosions ont été signalées samedi soir à Asmara, la capitale érythréenne, a indiqué le département d'État américain dans un communiqué. Il ne mentionnait ni la cause ni le lieu des explosions. Cependant, trois diplomates régionaux ont déclaré à Reuters qu'il s'agissait de roquettes ou de missiles.



Les responsables gouvernementaux d'Asmara et d'Addis-Abeba n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les dernières explosions. Les forces tigréennes n'ont pas non plus pu être atteintes.



Le TPLF a accusé l'Érythrée d'avoir envoyé des troupes en Tigré pour soutenir le gouvernement éthiopien et a déclaré avoir tiré des roquettes sur Asmara le 14 novembre.



Le gouvernement d'Abiy a lancé l'offensive au Tigré après ce qu'il a décrit comme une attaque des forces locales contre les troupes fédérales stationnées là-bas.



Le TPLF accuse Abiy de vouloir centraliser le contrôle au détriment des 10 régions d'Éthiopie, qui exercent des pouvoirs étendus sur des questions telles que la fiscalité et la sécurité. Abiy nie cela.



Les tensions se sont intensifiées après que Tigray a tenu une élection régionale en septembre au mépris du gouvernement fédéral, qui avait reporté le vote dans tout le pays en août en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a qualifié le vote de Tigray d'illégal. (Reuters)







Source : https://www.impact.sn/Les-forces-du-Tigre-affirmen...

