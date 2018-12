Les "gilets jaunes" soutenus par 72% des Français, après les violences de samedi à Paris.

A 85%, les personnes interrogées désapprouvent cependant le recours à la violence, selon cette enquête publiée ce lundi.Si plus de 80% des Français désapprouvent le recours à la violence, le soutien de l'opinion au mouvement reste intact.Près de 90% de Français estiment par ailleurs que le gouvernement n’a pas été "à la hauteur des événements".Les sondages montrent depuis plusieurs semaines un soutien massif au mouvement des "gilets jaunes", opposés, à l’origine, à la hausse des taxes sur le carburant.Samedi, la troisième journée de manifestation organisée depuis le 17 novembre a donné lieu à des violences, qui ont fait 263 blessés, dont 133 à Paris.L’étude d’Harris Interactive a été réalisée dimanche, en ligne, auprès d’un échantillon de 1.016 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.