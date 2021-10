Les graves révélations du journaliste Amadou Diouf Le journaliste et analyste politique, Amadou Diouf s'est prononcé dans cet entretien avec Leral, sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, sur l'affaire Kilifeu et Simon, etc. Il a en outre fait des révélations sur la coalition Yewwi Askanwi mais aussi sur les évènements de mars qui avaient causé plus d'une dizaines de morts...

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Octobre 2021 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos