Les incroyables bienfaits des graines de moringa Si le Moringa est incroyablement bénéfique pour la santé, c’est aussi grâce à ses différentes formes de consommation. Que vous connaissiez la poudre de Moringa, ou encore les gélules, les graines apportent encore un lot de vertus ultra bénéfiques et différentes pour votre santé.





Toujours à la recherche de moyens naturels pour maintenir ou augmenter nos niveaux d’énergie, ou nous assurer que nous restons en bonne santé, les graines de Moringa apparaissent comme un allé de choix dans un monde ou pollution, mauvaise alimentation, stress, et autres côtés néfastes de notre monde moderne nous accompagnent au quotidien.



Régulation du taux de sucre et lutte contre le diabète



Les graines de Moringa contiennent des composés tels que les isothiocyanates, qui aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Par conséquent, les graines peuvent aider à gérer le diabète, de la lutte contre les symptômes à la prévention de la maladie.



Cholestérol



Tout comme leur capacité à réguler le taux de sucre, les graines de Moringa sont efficaces dans la lutte contre le mauvais cholestérol.



Augmentation de l’énergie



Les graines sont indéniablement l’aliment naturel le plus efficace pour retrouver l’énergie. Par exemple, à quantité égale, la proportion de fer dans les graines est 3 fois supérieure à celle des épinards. Le fer est essentiel pour que votre corps transporte suffisamment d’oxygène vers les tissus, les organes et les muscles.



Haute valeur nutritionnelle



Zinc, vitamines A, B, et C, une teneur élevée en fer et en protéines, les graines sont une des ressources les plus précieuses dans la lutte contre l’anémie et la malnutrition. Extrêmement riches en fibres et ne contenant aucun cholestérol, elles sont très bénéfiques pour un régime alimentaire sain.



Des propriétés anti-inflammatoires et antibiotiques.



Les graines de Moringa ont des propriétés anti-inflammatoires et antibiotiques. Pour cette raison, elles constituent un bon traitement pour diverses maladies, comme celles sexuellement transmissibles, la goutte, les rhumatismes ou l’arthrite.



Les graines de Moringa contiennent de la pterygospermine, un antibiotique qui combat et traite les infections fongiques rapidement et efficacement sans effets secondaires sur le patient.



Comment Consommer les graines de Moringa ?



Consommer des graines de Moringa est extrêmement simple. Il vous suffit de décortiquer la graine, en la croquant ou en exerçant une certaine pression avec vos doigts. Une fois pelée, croquez simplement la graine et avalez la. Vous pouvez accompagner la prise de la graine avec un verre d’eau ou autre boisson de votre choix afin de facilité l’avalement.



Nous recommandons de prendre 3 à 10 graines de Moringa par jour, en commençant par une graine la première semaine, puis d’augmenter de une graine de plus par jour chaque nouvelle semaine, jusqu’à ce que vous vous sentiez satisfaits des résultats.



Les graines doivent être prises après les repas (petit déjeuner, déjeuner ou diner). Nous vous recommandons d’en manger une à la fois (espacez d’au moins une heure chaque prise de graine).



Enfin, les femmes enceintes ne doivent pas en consommer.



