Les informations à connaître avant de se rendre au Sénégal

Quelle est la meilleure période pour vous rendre au Sénégal ?

Au Sénégal, le climat est tantôt tropical et tantôt désertique, allant du nord vers le sud. Il existe deux principales saisons, à commencer par la saison sèche qui se prolonge de novembre à mai. Durant cette période, le climat est particulièrement sec. Vous pouvez bénéficier de températures fraîches entre le mois de novembre et mars, tandis qu’en avril et en mai, les températures augmentent. En moyenne, il y fait 25 °C.

Ainsi, le moment idéal pour séjourner au Sénégal se situe autour de novembre à mars, car les conditions climatiques sont excellentes. Vous avez droit à de beaux jours, sans chaleur extrême. Néanmoins, rien ne vous empêche d’y voyager en saison de pluies, d’autant qu’il ne pleut pas abondamment. Et à cette période, vous pourrez découvrir une magnifique végétation. Cependant, sachez qu’à certains endroits, les chemins sont impraticables.

Dans tous les cas, peu importe la saison que vous choisissez pour un séjour dans ce pays, vous pourrez profiter de l’accueil chaleureux des habitants. Vous pourrez en outre y déguster de savoureuses spécialités culinaires. Si vous le voulez, vous pourrez encore consulter bet777 pari en ligne pour vous divertir un peu. Même si vous êtes loin du pays, vous aurez toujours la connexion Internet.

À quel moment effectuer une réservation pour voyager au Sénégal à bas prix ?

Le prix des vacances au Sénégal est spécialement élevé durant la seconde moitié du mois de décembre. Le coût d’un vol direct à destination de la capitale coûte deux fois plus cher qu’à la normale. De plus, le tarif des séjours est aussi en hausse. Ce peut également être le cas pour lors des vacances de février et mars.

Par ailleurs, si vous envisagez de partir en été, effectuez votre réservation bien à l’avance. Certes, il ne s’agit pas de la meilleure saison en termes de climat. Toutefois, cette saison est plutôt chargée. Et pour cause, un grand nombre d’expatriés sénégalais vivant en France préfèrent rentrer au pays en été. Les avions sont souvent pleins, et les demandes sont nombreuses. Les prix tendent alors à grimper. Il vaut donc mieux réserver préalablement votre billet pour obtenir un meilleur prix.

Quelques conseils à suivre une fois arrivés sur place

Une fois sur place, vous aurez à trouver un hébergement, à manger et à faire quelques visites touristiques. Pour que votre séjour se déroule au mieux, les recommandations suivantes vous seront utiles. Premièrement, si vous souhaitez goûter à des plats locaux, rendez-vous dans les petites boutiques du quartier, les restaurants locaux ou les dibiteries. Vous y savourerez de délicieux sandwiches, du yassa de poulet ou de la viande de mouton grillé. Un repas vous coûtera au maximum trois euros par personne.

D’autre part, pour l’hébergement, privilégiez les clubs de vacances. C’est l’alternative idéale pour des vacances en famille à tarif abordable au Sénégal. Le principal avantage de ce type d’établissement est que vous y jouissez de chambres spacieuses, d’une bonne hygiène, de plusieurs infrastructures de loisirs et notamment d’une piscine.

N’oubliez pas de sortir de temps en temps de votre chambre pour partir à la découverte des merveilles du pays. Pour cela, il vous est recommandé de prendre un guide. Optez pour un guide local qui vous emmènera explorer des endroits authentiques, à la rencontre du peuple sénégalais. La majorité des guides du pays sont des chauffeurs. Ils pourront vous programmer un planning précis pour une visite bien organisée. Enfin, n’hésitez pas à négocier le tarif. Cela est non seulement valable pour le guide, mais aussi pour le taxi et pour tout objet que vous désirez acheter.



