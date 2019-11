Les innovations du président Macky sall dans la gestion budgétaire : Le budget programme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

LE BUDGET-PROGRAMME: techniquement, c'est un outil de gestion des finances publiques consistant à élaborer, présenter et exécuter la loi des finances sur la base de programme. Ainsi, le gouvernement n'entend plus dépenser le budget de l'État comme la pratique actuelle, mais veut que toutes les dépenses de l'État fassent désormais l'objet d'une double autorisation parlementaire, qui plafonne les crédits et encadre la chaîne de la dépense. Les autorisations d'engagement (AE) correspondent à l'engagement juridique de la dépense ; les crédits de paiement (CP) correspondent au paiement des dépenses engagées, une fois la prestation correspondante réalisée. La consommation des CP marque le dénouement de l'engagement juridique. Apporter des réponses à des problèmes liés aux besoins des populations clairement identifiés sur le terrain ; c'est la formulation Claire et précise de ce problème, le but poursuivi en le résolvant, les indicateurs de suivi et les moyens à dégager pour sa résolution qu'on appelle programme.le budget est donc l'ensemble des programmes ainsi arrêtés.la comparaison avec l'ancien système permet en effet de mieux dégager la fenêtre de compréhension du Budget programmé le Budget programmé organise des choix budgétaires autour des politiques, compare les coûts et les résultats des programmes et n'en retient que les plus efficaces par rapport aux priorité. Une programme ne vaut donc que par sa capacité à résoudre un déficit, accroître des capacités, réduire un fléau, approvisionner en biens, etc.. Ensuite, il met les personnes devant leurs responsabilités et il exige un respect des normes budgétaires et comptables particuliers établies au départ. Les procédures de passation des marches y sont assez précises. Les audits et les évaluations sont assez réguliers afin de mesurer le chemin parcouru et vérifier le respect des procédures liées à la réalisation des projets et activités. Enfin, le but essentiel de l'introduction des budgets programmes est d'améliorer l'efficience et l'efficacité des dépenses publiques en vue d'obtenir de meilleurs résultats de développement économique et social. Les principaux objectifs visés dans l'introduction des budgets programmes sont: * de rendre le système de gestion de finances publique plus axé sur les résultats et d'améliorer la transparence et l'obligation de rendre compte ; * d'améliorer l'efficience et l'efficacité des dépenses publiques en vue d'obtenir de meilleurs résultats de développement économique et social. Les principaux objectifs visés dans l'introduction des budgets programmes sont: * de rendre le système de gestion des finances publique plus axé sur les résultats et d'améliorer la transparence et l'obligation de rendre compte : * d'améliorer l'efficience et l'efficacité de la prestation de service ; * de fournir et d'utiliser les formations sur la performance à des fins de planification et de gestion des politiques en vue d'augmenter l'efficacité technique et la priorisation des dépenses et d'améliorer la répartition des ressources. * D'aider à réduire les dépenses grâce à des économies utiles. Asseoir deux niveaux distincts de pilotage : stratégie avec des objectifs clairement définis et des indicateurs pour le suivi et le niveau opérationnel qui nécessite en plus des objectifs et des indicateurs, la détermination des procédures et des tâches.

Massogui Sylla :

Direction du contrôle budgétaire à la direction générale du budget au ministère des finances et responsable APR .

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos