Les logiciels de montage vidéo pour YouTube

Si vous êtes propriétaire d’un site web, vous avez nécessairement besoin de contenus vidéo afin de mieux alimenter ce site. Il en est de même si vous avez une chaine YouTube ou si vous tirez vos revenus des réseaux sociaux. En effet, les vidéos permettent de nos jours de captiver l’attention des internautes. Pour que la qualité des images et du son soit impeccable, il faut utiliser des outils de qualité. Un des outils incontournable est bien évidemment le logiciel de montage vidéo. Nous vous présentons aujourd’hui, trois logiciels de montage vidéo facile qui vous seront utiles si vous êtes Youtuber.





Que peut faire un logiciel de montage vidéo ?



Les tout premiers logiciel de montage vidéos ont fait leur entrée sur le marché vers les années 1990 avec à la tête « Adobe Première ». Quelques années plus tard, la concurrence a pris du terrain suite à la création d’autres logiciels de montage vidéo.







Un logiciel de montage vidéo est un logiciel conçu permettant d'éditer ou de modifier un fichier vidéo. Grâce au logiciel de montage vidéo, vous pouvez couper ou supprimer des sections que vous jugez inutiles afin de rendre la vidéo meilleure. Toujours grâce aux logiciels de montage vidéo, vous avez la possibilité d’ajouter des effets pour améliorer la vidéo ou encore réorganiser les séquences qui la composent. Il est très pratique pour faire un montage vidéo YouTube



Généralement, les logiciels de montage vidéos ne fonctionnent efficacement qu’avec des ordinateurs assez performants. Si vous souhaitez être un professionnel dans le montage vidéo, vous devez disposer d’un ordinateur qui remplit les conditions.

En effet, pour que le logiciel puisse fonctionner sans encombre, vous devez avoir une carte graphique puissante par exemple. Il en est de même pour la mémoire RAM.



Les meilleurs logiciels de montage vidéo



Aujourd’hui il existe une panoplie de logiciels qui permettent d’éditer vos vidéos. Allons à la découverte de trois d’entre eux :

Wondershare Filmora



Fimora est un puissant logiciel de montage vidéo facile développé par Wondershare, compatible avec Windows comme Mac. Grâce à ses fonctionnalités de pointe Filmora a conquis le marché et se retrouve en tête de liste.

Ainsi, créateurs de vidéo, blogueurs, pigistes, graphistes, solopreneurs…considèrent Wondershare Filmora comme le meilleur logiciel capable de produire des merveilles en quelques clics grâce à sa pléthore de fonctionnalités pratiques. La cerise sur le gâteau est que certaines de ses fonctionnalités sont entièrement gratuites. Vous n’aurez pas à dépenser un seul centime. Les principales fonctionnalités de Wondershare Filmora comprennent:

• Interface fluide, conviviale et attrayante;

• Design élégant et simple ;

• Suivi de mouvement ;

• Fond vert ;

• Compatibles avec les formats les plus courants ;

• Superpositions de texte ou d’image ;

• Facile d’utilisation ;

• Transitions ;

• Plusieurs effets visuels ;

• Text to speech pour les sous-titres ;

• Facilité de glisser-déposer,

• Conception d’écran partagé ;

• Partage direct de la vidéo sur YouTube ;

• Plusieurs tutoriels et guides accessibles en ligne



OpenShot



Le logiciel de montage vidéo facile OpenShot fait partie de programme open-source, et donc vous pourrez le télécharger gratuitement. Mis au point par Jonathan Thomas en 2008, ce logiciel est facile à manipuler et est donc idéale pour les petites entreprises qui souhaitent éditer et partager des vidéos de manière rapide. OpenShot peut être utilisé par les créateurs de vidéo novices que ça soit sur Windows ou Mac. Quelques fonctionnalités du logiciel OpenShot :

• Assembler plusieurs images, vidéos et musiques ;

• Couper les parties inutiles ;

• Redimensionner les fichiers ;

• Possibilité d’ajouter des filtres et des effets ;

• Accélérer ou ralentir les vidéos ;

• Mixage des fichiers audio et vidéo ;

• Séparer l’audio de la vidéo…



VideoPad

VideoPad est un logiciel de montage vidéos solide et facile à utiliser. Grâce à ses fonctionnalités de partage et de publication sur les réseaux sociaux, ce logiciel est apprécié des créateurs de vidéo. Il permet d’avoir des vidéos de qualité en quelques minutes. Que vous soyez amateurs ou semi-professionnels, vous pouvez l’utiliser sans encombre. Quelques-unes de ses fonctionnalités :

• Effets visuels ;

• Bibliothèque d’effets sonores ;

• Montage vidéos 3D ;

• Transitions vidéo ;

• Superpositions ;

• Outils d’optimisation de vidéo (réglage de couleur, insertion d’images) ;

• Téléchargement de vidéo sur Facebook et Youtube



Quel choix faire pour monter des vidéos YouTube ?

Si vous êtes Youtuber alors vous devez faire beaucoup de vidéos. Si vous devez engager un éditeur professionnel, alors il vous faudra débourser de fortes sommes pour cela. La meilleure alternative est Wondershare Filmora car vous pouvez éditer toutes vos vidéos vous-même sans le moindre tracas et ce, sans forcément avoir d’expertise dans le domaine.



Avec Filmora il est beaucoup plus facile de faire un montage vidéo YouTube a aspect professionnel et ce, grâce à ses préréglages (transitions, superpositions, filtres, couches d’effet et d’audio etc.). Aussi, Wondershare Filmora offre la possibilité d'effectuer toutes les opérations d’édition vidéo basique ou celles avancées telles que la stabilisation vidéo, le débruitage ou d’autres encore….

Avec sa fonctionnalité de vidéo sur écran partagé ou celle d'incrustation chromatique, vous réaliserez des vidéos exceptionnelles.



Si vous recherchez un logiciel de montage vidéo assez simple, convivial et abordable côté budget, vous devriez vous tourner vers Wondershare Filmora.



