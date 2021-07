Les maltraitances de l’enfance laissent des cicatrices dans l’ADN Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Les maltraitances et autres formes de stress vécu durant l’enfance, voire in utero...





Source : Un article de Cyril Tarquinio - Professeur de psychologie clinique à l'Université de Lorraine, Camille Louise Tarquinio - Doctorante en Psychologie à l'Université de Lorraine, Julien Thomasson - Ingénieur de recherche, Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) et Marion Trousselard - Chercheuse, Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA). Un article repris du site THE CONVERSATIONSource : https://www.podcastjournal.net/Les-maltraitances-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager